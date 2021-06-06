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По следам интервью Романа Протасевича - как революционеры хотели построить новую Беларусь

06.06.2021 22:47 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

В интервью Роман Протасевич четко проговорил, что за созданием одиозного польского телеграм-канала стоял вовсе не Путило, который является больше ширмой, а Владимир Чуденцов. Раньше работал журналистом, однако имел и несколько других сфер деятельности. За хранение и попытку перевоза наркотиков через границу получил 6,5 лет колонии. Интересно другое, Чуденцов недавно тоже поговорил с журналистами. И рассказал немного о своей связи с теми самыми заговорщиками, что хотели убить Президента и составляли расстрельные списки из высших должностных лиц. Среди революционеров известные нам персонажи по фамилиям Щегельский и Зенкович. Протасевич, если помните, был посредником между ними и Тихановской. Послушайте, как они хотели построить свободную новую Беларусь (видео).

 
 
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В интервью Роман Протасевич четко проговорил, что за созданием одиозного польского телеграм-канала стоял вовсе не Путило, который является больше ширмой, а...
 
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