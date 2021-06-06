Мечтала стать актрисой, но главной сценой выбрала урожайные края

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Героиня следующего репортажа - из сильных духом белорусских женщин, которые добиваются успехов ежедневным непростым трудом на земле и умеют ценить жизнь, преумножая каждую минуту ее самые яркие и положительные стороны.



Это тот случай, когда любовь к родной земле и гордость за страну начинаются с малого - с создания красоты рядом с собой: дома, в семье, на рабочем месте. И все это сопровождается волной позитива, который заряжает всех вокруг. Репортер Алеся Высоцкая - о патриотизме в совершенно простых вещах.



