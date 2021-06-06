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Мечтала стать актрисой, но главной сценой выбрала урожайные края
07.06.2021 06:31 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Героиня следующего репортажа - из сильных духом белорусских женщин, которые добиваются успехов ежедневным непростым трудом на земле и умеют ценить жизнь, преумножая каждую минуту ее самые яркие и положительные стороны.
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Героиня следующего репортажа - из сильных духом белорусских женщин, которые добиваются успехов ежедневным непростым трудом на земле и умеют ценить жизнь,...
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