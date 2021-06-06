111 лет назад в Полоцк из Киево-Печерской лавры были доставлены мощи святой Евфросинии Полоцкой

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111 лет назад, 6 июня 1910 года, мощи святой Евфросинии Полоцкой возвратились в обитель, которую основала преподобная спустя 730 лет. Евфросиния Полоцкая была первой женщиной на восточнославянских землях, которую канонизировала православная церковь. Но святой ее считают все христиане. И храмы в честь преподобной есть на нескольких континентах.



И даже спустя почти тысячу лет мы можем видеть то, что создавала святая. Храм, фрески, крест - духовная святыня страны. Правда, оригинальное творение Лазаря Бокши исчезло в годы Великой Отечественной войны. Но в 90-е, с началом становления Независимой Беларуси, восстановили и сакральную реликвию. А спустя почти четверть века был воссоздан и крест еще одной древнейшей епархии наших земель - Туровской. О национальных святынях - Елена Бормотова.





Один из древнейших монастырей мира - Полоцкая обитель. Центр православной веры был основан в 12 веке святой Евфросинией. И спустя почти тысячу лет остается крупнейшим женским монастырем Беларуси. Сегодня здесь живут 120 сестер. Духовный комплекс - это не только храмы и десятки других строений. Главное, в обители хранится сразу несколько духовных святынь мирового значения. В том числе мощи самой Евфросинии Полоцкой - первой женщины с наших земель, которую церковь возвела в лик святых.



Монахиня Рахиль, насельница полоцкого Спасо-Евфросиниевского монастыря:



У нее до сих пор сохранились не только косточки, но и мягкие ткани и кожа. Высохшие ткани во многих местах сохранили гибкость и эластичность, толщину и объем. У святой сохранились глаза, как будто она просто спит.

Свой земной путь Евфросиния Полоцкая закончила во время паломнической поездки на Святую землю. Изначально была погребена близ монастыря преподобного Феодосия Великого в Иерусалиме. А когда город захватили египтяне, иноки русской обители перевезли мощи в Киево-Печерскую лавру, где они находились более семи столетий. Неоднократно монахини и Синод православной церкви просили вернуть мощи на родину. Трижды прошение было отклонено Николаем Первым. При Александре Третьем эта тема вообще стала запретной.















Вопрос решился положительно только при Николае Втором. 3 июля 1909 года император подписал резолюцию, в которой удовлетворил просьбу верующих. Перенос мощей начался почти через год - в мае 1910 года и занял почти месяц. Изначально их из Киева в Оршу доставили на пароходе. А затем более 200 километров верующие через Витебск и десятки населенных пунктов Беларуси, обходными путями, несли преподобную на руках в обитель, которую она основала.





Но дома им суждено было пробыть всего пять лет. Во время Первой мировой войны насельницы монастыря вместе со святынями были эвакуированы в Ростов.



Монахиня Иустина, насельница полоцкого Спасо-Евфросиниевского монастыря:



Мощи преподобной подверглись, как и мощи многих угодников Божьих, вскрытию. Их вскрывали в Ростове первый раз в 1920 году, второй раз их вскрыли уже по возвращении в Полоцк, в 1922 году и в 1922 году их перевозят в Витебск.

В Витебске их вскрывают третий раз и отправляют в музей. Только в 1940-х мощи удалось вернуть в Полоцк. И почти полвека их хранили в закрытой раке сестры ликвидированного монастыря. Верующим они стали доступны лишь с возрождением духовной жизни Беларуси.





Игуменья Евдокия, настоятельница полоцкого Спасо-Евфросиниевского монастыря:

Мы меняем верхние пелены. Полностью мощи мы не открываем. А верхнюю пелену мы меняем в связи с праздниками или в связи с постами. На пост мы покрываем мощи зеленой пеленой. На праздники мы покрываем мощи белой пеленой

В годы войны исчез крест, изготовленный в 12 веке по заказу Евфросиньи мастером-ювелиром Лазарем Бокшей. Где он сегодня - неизвестно. Это был крест-мощевик, куда были вложены величайшие христианские святыни. Крест являлся оберегом нашей земли. Именно эта реликвия стала первой святыней, которую решили воссоздать в независимой Беларуси. Благо, сохранились изображения креста. Золото было выделено из Госфонда.



Мастерскую вместе с мастером охраняли сотрудники Комитета госбезопасности.



Почти пять лет шла работа, чтобы повторить творение 1161 года. На крест понадобилось примерно 800 граммов золота.



В основе - кипарис - нетленное дерево. Его привезли из Иерусалима. Так же как и древняя святыня, воссозданный Полоцкий крест - мощевик. В него были вложены все те святыни, которые находились в кресте 12 века.





В двухтысячных была воссоздана и рака, где хранятся мощи святой Евфросинии. За образец брали саркофаг 1910 года, в котором возвращали святыню на родину. Но тот ковчег во время компании по ликвидации церковных ценностей столетие назад был вывезен из Полоцка. 12 килограммов серебра также были выделены из Госфонда. Ее размеры 220 по длине, 90 сантиметров по высоте и 80 по ширине. Рака практически всегда открыта.











Монахиня Рахиль, насельница полоцкого Спасо-Евфросиниевского монастыря:



Кто из нас болеет, даже когда медицина совершенно бессильна, прикладываясь к святым мощам, получает исцеление от всех болезней. Я сама по образованию медицинский работник и, знаете, даже если бы мне сказали, что она может сделать, я бы никогда в жизни не поверила в это, живя в монастыре уже столько лет. Она может сделать все

В прошлом году в Беларусь была возрождена еще одна духовная святыня нации - Туровский крест. В отличие от полоцкого, о нем практически никто не знал. Ведь изображений реликвии не сохранилось, хотя оба креста практически ровесники, относятся к одному историческому периоду.





Впервые о туровской реликвии заговорили в 62-м, когда при раскопках древнего города археологом Петром Лысенко были найдены четыре свинцовые иконки. Ученый предположил, что они могут относиться к одному предмету, скорее всего к кресту. И это предположение ни разу за почти 60 лет не было оспорено. Хотя научные труды были опубликованы и находились в открытом доступе. Отличие от полоцкого креста: здесь не известно ни имя заказчика, ни тем более мастер. Не известно и где был изготовлен крест. Возможно в самом Турове, возможно в Византии. Ответы на вопросы до сих пор не найдены. Работа по воссозданию креста заняла три года. Традиционно, в основу заложен кипарис, который привезли с Афона. Украшен драгоценными камнями. Выполнен из золота.



Древняя святыня хранилась в Троицком храме, который был разрушен землетрясением. Сегодня мы можем видеть его руины. Преемником культового здания является кафедральный собор Турова. Туда и перевезли воссозданный крест.



Пока в него вложены две христианские святыни. Незадолго до своего ухода владыка Филарет поместил в мощевик частичку Креста Господня, а митрополит Вениамин - мощи святителя Николая. Но верующие уже воспринимают крест не как возрожденный сакральный памятник, а как оберег нашей земли.





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