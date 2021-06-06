Новые правила YouTube - чего ожидать

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07.06.2021 06:31 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Информационный шум и фейки стали уже привычным элементом информационной войны. Но куда хуже, когда такими инструментами толпу подстрекают к протестам, координируют и даже навязывают экстремистскую идеологию, очерняют памятные даты в попытках переписать историю.
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Информационный шум и фейки стали уже привычным элементом информационной войны. Но куда хуже, когда такими инструментами толпу подстрекают к протестам,...
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