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В ДТП в Могилевском районе погибло четыре человека, в том числе двухлетняя девочка
07.06.2021 10:01 — Новости Общества | БелаПАН
Источник материала: БелаПАН
Минск, 6 июня. Четыре человека, в том числе двухлетняя девочка, погибли 6 июня в ДТП в Могилевском районе.
По сообщению пресс-службы МВД, около 13.30 на 18-м километре автодороги Могилев — Чериков — Костюковичи, вблизи агрогородка Романовичи, автомобиль Citroën Xantia столкнулся со встречной фурой MAN. Согласно предварительным данным, авария произошла, когда 36-летняя водитель легковой машины совершала обгон. Женщина и три ее пассажира погибли на месте. Все проживали в Минске.
На месте аварии работают сотрудники МЧС, ГАИ, следователи и эксперты.
БелаПАН.
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Минск, 6 июня. Четыре человека, в том числе двухлетняя девочка, погибли 6 июня в ДТП в Могилевском районе. По сообщению пресс-службы МВД, около 13.30 на 18-м километре...
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