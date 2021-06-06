Источник материала: БелаПАН

Минск, 6 июня. Четыре человека, в том числе двухлетняя девочка, погибли 6 июня в ДТП в Могилевском районе.

По сообщению пресс-службы МВД, около 13.30 на 18-м километре автодороги Могилев — Чериков — Костюковичи, вблизи агрогородка Романовичи, автомобиль Citroën Xantia столкнулся со встречной фурой MAN. Согласно предварительным данным, авария произошла, когда 36-летняя водитель легковой машины совершала обгон. Женщина и три ее пассажира погибли на месте. Все проживали в Минске.

На месте аварии работают сотрудники МЧС, ГАИ, следователи и эксперты.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В ДТП в Могилевском районе погибло четыре человека, в том числе двухлетняя девочка Минск, 6 июня. Четыре человека, в том числе двухлетняя девочка, погибли 6 июня в ДТП в Могилевском районе. По сообщению пресс-службы МВД, около 13.30 на 18-м километре...

БелаПАН.