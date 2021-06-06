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Прогноз погоды на 7 июня

07.06.2021 12:37 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Днем 7 июня на большей части территории Беларуси ожидаются грозы, местами град, сильные ливни и шквалистое усиление ветра порывами до 15-20 м/с.
 
 
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7 июня (понедельник) погоду в Беларуси будет определять теплая неустойчивая воздушная масса. Днем  на большей части территории Беларуси ожидаются грозы, местами...
 
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