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Прогноз погоды на 7 июня
07.06.2021 12:37 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTДнем 7 июня на большей части территории Беларуси ожидаются грозы, местами град, сильные ливни и шквалистое усиление ветра порывами до 15-20 м/с.
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7 июня (понедельник) погоду в Беларуси будет определять теплая неустойчивая воздушная масса. Днем на большей части территории Беларуси ожидаются грозы, местами...
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