Профилактика продолжается: где в Минске отключат горячую воду с 7 июня

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 7 июн – Sputnik. Жителям ряда домов в столице отключат горячую воду с 7 по 14 июня в рамках профилактических работ на теплосетях, сообщили в УП "Минсккоммунтеплосеть".

За все время отключений будет обследовано 96 магистральных участков и заменено 59,5 километров теплосетей.

С 7 июня воду начнут отключать по следующим адресам:

улица 50 лет Победы, 1, 1, к. 1–3; 3Б; 5а; 5, к. 1 и 2; 7, 9–12, 14, 15, 17–19, 21, 23; в/ч 29766; ВАРБ;

Героев 120-й дивизии, 17;

Грушевская, 83, 85, 87, 89;

Гуртьева, 2–12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26;

Космонавтов, 20, 22;

Независимости пр., 202, 202, к. 3;

Путилова, 1, 3;

Разинская, 96;

Рогачевская, 1, 3, 5, 7, 7а; 9, 19, 28, к. 12;

Таллиннский пер., 7; УО ВА;

Фогеля, 1в, г, е, к, л; 1, 3, 5–7, 9, 19.

С 8 июня горячую воду перекроют по следующим адресам:

улица Авангардная, 43, 45–47, 48а; 49, 51, 52, 52а; 54;

Багратиона, 69, 71, 73, 73а;

2-й переулок Багратиона, 28, 30, 32;

улица Дзержинского пр., 83, к. 16; 93, 95, 97, 115, 119, 122, 123, 125, 125а; 127, 129, 131;

Е. Гедройца, 2, 6, 8, 10, 12, 14, 18, 20;

Есенина, 3, к. 1 и 2; 4, 6, 6а; 6, к. 1–4; 8, 10, 12а; 12, 14, 16, 18, 20, 22;

Запорожская, 22, 24а; 26, 32, 34, 36, 38, 40;

Каролинская, 1, 3, 5, 6, 8, 8а; 10, 12, 14;

Каролинский проезд, 1, 5;

Космонавтов, 3, к. 1–6; 5, к. 1 и 2; 5а; 7, к. 1 и 2; 9, к. 1 и 2; 11, 13, к. 1 и 2; 15, к. 1 и 2; 17, 19, 21, 23, к. 1–3; 25, 27;

Н. Орды, 7, 9, 11, 15, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 43, 45, 47, 47а; 51, 53, 55;

Некрашевича, 6, 8, 10, 12;

Слободская, 151, 153, 155, 157, 159, 163, 165, 167, 169, 173, 175, 177, 179;

Филимонова, 3, 3, к. 2; 5, к. 1; 7, 7а, Б; 10, 14;

Чюрлениса, 1, 2а; 3–8, 12, 14, 16, 22, 24, 26;

Я. Чечота, 2, 2а; 4–7, 9, 11, 16, 18, 20, 21, 23, 25, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 40, 42, 44.

С 9 июня:

улица Бельского, 39, к. 1–3; 41, 60;

Волоха, 45, 47, 49, 51;

Гурского, 21, к. 1 и 2; 23, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 43а; 45;

К. Либкнехта, 112;

Кириенко, 1, 3, 5, 5Б; 7;

Кулибина, 9, 11;

Лермонтова, 43, 45, 49;

Одоевского, 52, 52а; 54;

1-й пер. Окрестина, 36, 36а; 38;

Пономаренко, 58, 58а; 60, 62;

Прилукская, 48, 50, 60.

С 10 июня:

улица А. Гаруна, 1, 5, 6, 8, 10, 12, 13, 16, 18, 20, 22–26, 28, 30, 32;

Аладовых, 5, 7, 11а, Б, в; 15, 17;

Голубка, 10, 12, 14;

Жиновича, 1, 4, 6, 7, 9, 11, 15, 17, 18, 20–22;

Игнатовского, 1, 2, 2а; 3–8, 10, 12, 14;

Казимировская, 3, 5, 9, 11, 15, 17, 21, 21а; 27, 29, 31, 33, 35, 37;

Камайская, 18, 20;

Каменногорская, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 20а; 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 37, 45, 47, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 100, 102, 104, 106, 108, 110, 112, 114, 116, 118;

Колесникова, 1, 3, 3а; 6, 8, 12, 14, 15, 16, 17, 17Б; 18–21, 23, 25–28, 30, 32, 34–37, 45, 45а-2; 47, 49;

Кунцевщина, 2а; 4, 6–13, 15, 17–20, 20а; 21–33, 35–38, 40, 42, 44, 48;

Лещинского, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 21а; 23, 25, 27, 29, 31, к. 2 и 3; 33, к. 1 и 2; 35, 37, 39, 39а; 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55;

Лидская, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 22, 24;

Лобанка, 4, 12, 14, 109Б;

Люцинская, 1, 3, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 17, к. 1; 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33;

Масюковщина, 2а;

Матусевича, 50, 52, 53, 53а; 54–59, 59а; 60–68, 68Б; 69, 70, 72, 75–79, 84;

Налибокская, 4, 6, 8, 10, 12, 14–18, 21, 22, 24, 24а; 26, 28, 30–32, 34, 35, 35а; 36–40, 42, 44, 46;

Неманская, 2, 3, 3а; 4–7, 9, 11, 12–25, 27–40, 42–48, 50, 52, 57, 59–63, 65–71, 73–78, 80, 81, 83, 85;

Притыцкого, 66, 72, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 102, 104–110, 112, 114, 116, 118, 120, 122, 124, 126, 128, 132, 134, 136, 138, 140, 142, 144, 146, 150, 152, 158, 158а; 160, 160Б;

Ратомская, 2, 2а; 15, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 48, 50, 52;

Чичурина, 2, 4, 6, 8, 12, 14, 18, 20, 24.

Как ранее сообщали в "Минских тепловых сетях", в период плановых работ принимаются меры по сокращению срока отключения горячего водоснабжения.

"Время прекращения подачи горячей воды будет максимально сокращено. В случае успешных испытаний трубопроводов тепловых сетей и отсутствия дефектов, требующих выполнения незапланированных ремонтно-восстановительных работ, отключение не будет превышать 13 суток", - уточнили в пресс-службе.

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