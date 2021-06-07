П. Фельдман: Любой провокатор подставляет свою страну и в первую очередь собственный народ

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У революционеров всегда был принцип "чем хуже, тем лучше". Чем хуже для населения - тем лучше для них. Ухудшение социально-экономической ситуации ведет к росту протестных настроений, которые могут вылиться в уличную активность, а она быстро превращается в цветную революцию.

Такое мнение телеканалу "Беларусь 1" высказал заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Павел Фельдман.

Павел Фельдман, замдиректора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН:

К счастью, белорусский народ обладает достаточными аналитическими способностями, возможностями и самое главное - обладает всей необходимой информацией для того, чтобы положить на чашу весов два факта. Чего эти люди хотят? И что было бы, если бы они добились своего успеха? Сделал ли Протасевич благо для своей страны по всем итогам, что им было совершено? Принес он своей стране пользу? Укрепил ли он ее суверенитет? Принес ли он ей социально-экономическое благополучие? Успокоил ли ситуацию в стране или наоборот взбудоражил? Поспособствовал ли он укреплению белорусской нации, Беларуси в экономическом, политическом, социальном смыслах? И вот когда люди ответят себе на этот вопрос относительно Протасевича, относительно других так называемых оппозиционеров, они поймут, что те самые проблемы, которые Беларусь переживает сейчас, которые Россия переживает уже давно, они как раз и связаны с теми людьми, которые эти протесты инспирировали. К сожалению, любой провокатор прежде всего подставляет свою страну. Не только ее власть, а в первую очередь собственный народ.





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