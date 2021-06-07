И. Коротченко: Очень важно, что национальное достояние Беларуси сегодня не разграблено - оно находится в руках государства

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Беларусь избежала самых страшных сценариев сползания в пропасть, судьбы Украины и гражданской войны. Как бы не пытался Запад поставить на колени нашу страну, у него не получится разграбить наше национальное богатство. Таким мнением с каналом " Беларусь 1" поделился главный редактор журнала "Национальная оборона", военный эксперт Игорь Коротченко.

Игорь Коротченко, главный редактор журнала "Национальная оборона", военный эксперт:

Мы понимаем, что это очень сильная моральная победа народа Беларуси, ее Президента, всей системы государственной власти, которые защищали не себя в эти трагические моменты национальной истории, а защищали будущее белорусского народа. Очень важно, что национальное достояние Беларуси сегодня не разграблено, оно находится в руках государства. Беларусь избежала самых страшных сценариев сползания в пропасть, она избежала судьбы Украины, она избежала гражданской войны. И в этом плане, мне кажется, что для многих тех, кто симпатизировал белорусской оппозиции, сегодня наступает момент прозрения, когда, посмотрев на тех кукловодов, которых Запад подсовывал в качестве лидеров белорусских протестов, обычные люди сделают элементарный вывод, что доверять этим кукловодам нельзя, что их целью была не забота о благе белорусского народа, не так называемая демократия, а просто желание прорваться к власти, минуя конституционные процедуры, и разграбить то, что десятилетиями создавалось в качестве национального богатства Беларуси.





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