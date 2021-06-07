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Приемная кампания в лицеи и колледжи стартует в Беларуси 15 июня

07.06.2021 10:35 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Профессионально-технические учреждения образования готовы принять в этом году до 30 тысяч юношей и девушек. Об этом Агентству теленовостей рассказали в профильном ведомстве. Подать документы в колледжи и лицеи можно с 15 июня. Зачисление будет осуществляться на основе среднего балла аттестата. На отдельные специальности потребуется сдать внутренний экзамен.

Вступительная кампания - 2021

Традиционно большой популярностью пользуются автосервис, электромонтажные работы, радиотехника. Что касается средних специальных учреждений образования, туда планируют зачислить почти 40 тысяч человек.

Сергей Касперович, начальник главного управления Министерства образования Беларуси:

В этом году на уровне среднего специального образования открыта новая для страны специальность - "информационные кабельные сети". Это в Академии связи, но она также реализует и образовательные программы ссузов. Еще один важный момент, который хотел бы отметить, - спросом пользуются творческие специальности, высокотехнологичные ("мехатроника"). Самое главное - гибкость профессионального технического образования. Цифры корректируются согласно запросам регионов. По целевому направлению в ссузы планируют набрать 2 600 человек. В профтехучреждения - 1 800.


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Профессионально-технические учреждения образования готовы принять в этом году до 30 тысяч юношей и девушек. Об этом Агентству теленовостей рассказали в профильном...
 
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