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Международная выставка "Белагро-2021" подводит итоги

07.06.2021 10:35 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Международная выставка "Белагро" подводит предварительные итоги. В копилке отечественных машиностроителей немало договоренностей: Минский тракторный завод подписал контракт на поставку техники в Судан. В эту африканскую страну экспортируют 200 тракторов. Свои новинки для внутреннего рынка предлагает и Гомсельмаш. Сельхозорганизации Минской области закупят 40 новейших комбайнов самой высокой производительности. Такие машины оборудованы системой точного земледелия, что позволяет аграриям получать оптимальные результаты на поле.

Сергей Федорович, генеральный конструктор ОАО "Гомсельмаш":

Для хозяйств, которые уже научились выращивать хорошие урожаи, мы будем активно продвигать модель 2124. Мы целую партию делаем для Минской области. Стоят датчики влажности и урожайности, а учитывая то, что это привязано к координатам, то строится карта урожайности поля. Это существенное подспорье для агрономов.

Свои ноу-хау и у холдинга "Амкодор". На заводе в Дзержинске создали новый 12-метровый посевной агрегат "Верас". Уже есть предварительный заказ на 50 таких машин со всей страны, а в перспективе только Минская область закупит сотню новых сеялок.

Александр Ефимов, гендиректор ОАО "Амкодор" - управляющая компания холдинга":

В продолжение линейки кормозаготовительной техники у нас появился универсальный посевной агрегат шириной 12 метров. Он позволяет с использованием всех технологий параллельного земледелия качественно и точно вносить семена в почву и получать хорошие всходы. Данная машина успешно проходит испытания в полях Минской области.

Белорусская агропромышленная неделя впервые проходила в индустриальном парке "Великий камень". Площадка собрала более 400 компаний из шестнадцати стран.


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Международная выставка "Белагро" подводит предварительные итоги. В копилке отечественных машиностроителей немало договоренностей: Минский тракторный завод...
 
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