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Почему Европа защищает террориста? Вся история, начиная с августа - в ток-шоу "Понятная политика"

07.06.2021 10:35 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Как белорусов водили за нос высокие чины из ЕС и Варшавы и как финансировали экстремистские гнезда? Также громкие истории против неудобной правды, о которых сегодня Запад предпочитает громко молчать. Сегодня сразу после "Панорамы" смотрите в "Понятной политике"


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Как белорусов водили за нос высокие чины из ЕС и Варшавы и как финансировали экстремистские гнезда? Также громкие истории против неудобной правды, о которых...
 
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