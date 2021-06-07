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Почему Европа защищает террориста? Вся история, начиная с августа - в ток-шоу "Понятная политика"
07.06.2021 10:35 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Как белорусов водили за нос высокие чины из ЕС и Варшавы и как финансировали экстремистские гнезда? Также громкие истории против неудобной правды, о которых сегодня Запад предпочитает громко молчать. Сегодня сразу после
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Как белорусов водили за нос высокие чины из ЕС и Варшавы и как финансировали экстремистские гнезда? Также громкие истории против неудобной правды, о которых...
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