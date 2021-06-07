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Р. Головченко: Беларусь вынуждена адекватно ответить на шаги, предпринятые Украиной

07.06.2021 10:35 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Об этом в проекте АТН "Вопрос номер один" заявил премьер-министр Беларуси. Он назвал фейком привязку решения о лицензировании ряда товаров с юга в качестве ответа на закрытие украинского неба для Белавиа. Это эхо еще прошлых торговых противоречий. Новые агрессивные движения официального Киева еще получат адекватную оценку Минска.

Беларусь диверсифицирует экспорт

Внешний мир для Беларуси не заканчивается и Евросоюзом. Минск уверенно находит замену западным рынкам в странах дальней дуги. Речь не только о ближайших союзниках и партнерах - России и Китае, скорее о большой Евразии, Африке, Персидском заливе и Латинской Америке.

Торговый баланс Беларуси - лучший за 10 лет

Еще одно доказательство - торговый баланс Беларуси. Он положительный и за первый квартал превысил 800 миллионов долларов. Это лучший результат за 10 лет.


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Теги: Минск
 
 
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Об этом в проекте АТН "Вопрос номер один" заявил премьер-министр Беларуси. Он назвал фейком привязку решения о лицензировании ряда товаров с юга в качестве ответа...
 
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