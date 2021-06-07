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Р. Головченко: Беларусь вынуждена адекватно ответить на шаги, предпринятые Украиной
07.06.2021 10:35 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Об этом в проекте АТН
Беларусь диверсифицирует экспорт
Внешний мир для Беларуси не заканчивается и Евросоюзом. Минск уверенно находит замену западным рынкам в странах дальней дуги. Речь не только о ближайших союзниках и партнерах - России и Китае, скорее о большой Евразии, Африке, Персидском заливе и Латинской Америке.
Торговый баланс Беларуси - лучший за 10 лет
Еще одно доказательство - торговый баланс Беларуси. Он положительный и за первый квартал превысил 800 миллионов долларов. Это лучший результат за 10 лет.
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