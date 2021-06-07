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М. Пискорский: Заявления Протасевича - повод для работы польского следствия

07.06.2021 10:35 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Масштабный слив Романом Протасевичем своих подельников вызвал интерес польских граждан. За счет их налогов из бюджета страны фактически содержатся не белорусские беженцы, а жулики. Это повод для масштабного разбирательства польского следствия, считает политолог Матеуш Пискорский. 

Их задача также - выяснить, каким образом польские чиновники могут быть замешаны в коррупционных играх под видом помощи белорусским беженцам. (видео)  


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Масштабный слив Романом Протасевичем своих подельников вызвал интерес польских граждан. За счет их налогов из бюджета страны фактически содержатся не...
 
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