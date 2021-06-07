М. Пискорский: Заявления Протасевича - повод для работы польского следствия

Источник материала: БT

Масштабный слив Романом Протасевичем своих подельников вызвал интерес польских граждан. За счет их налогов из бюджета страны фактически содержатся не белорусские беженцы, а жулики. Это повод для масштабного разбирательства польского следствия, считает политолог Матеуш Пискорский.

Их задача также - выяснить, каким образом польские чиновники могут быть замешаны в коррупционных играх под видом помощи белорусским беженцам. (видео)





Читайте также:





