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Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси

07.06.2021 14:39 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Оранжевый уровень опасности из-за грозы объявлен на сегодня и завтра в Беларуси. При этом днем воздух прогреется до плюс 27°С. Местами возможны град и сильные ливни. Порывы ветра - до 15-20 метров в секунду. 

До плюс 27°С и кратковременные дожди ожидают белорусов до конца недели.


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Оранжевый уровень опасности из-за грозы объявлен на сегодня и завтра в Беларуси. При этом днем воздух прогреется до плюс 27°С. Местами возможны град и сильные ливни....
 
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