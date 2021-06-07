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Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси
07.06.2021 14:39 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Оранжевый уровень опасности из-за грозы объявлен на сегодня и завтра в Беларуси. При этом днем воздух прогреется до плюс 27°С. Местами возможны град и сильные ливни. Порывы ветра - до 15-20 метров в секунду.
До плюс 27°С и кратковременные дожди ожидают белорусов до конца недели.
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Оранжевый уровень опасности из-за грозы объявлен на сегодня и завтра в Беларуси. При этом днем воздух прогреется до плюс 27°С. Местами возможны град и сильные ливни....
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