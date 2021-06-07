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Гомельская областная организация ОСВОД завершает подготовку к пляжному сезону
07.06.2021 14:39 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Пляжный сезон - время повышенной бдительности для сотрудников ОСВОД. В водоемах Гомельской области в этом году утонули 14 человек, в том числе один несовершеннолетний. Этот показатель более чем на треть ниже прошлогоднего, однако задача по снижению числа погибших на повестке дня остается. В планах - усилить работу по обеспечению безопасности. Сейчас завершается проверка обмундирования, водолазного снаряжения, лодок и катеров. Спасательные посты организованы на всех официальных пляжах региона, даже на самых маленьких. На водоемах установлены буйки и специально оградительные площадки для купания.
Павел Шевчук, начальник водолазно-спасательной службы Гомельской областной организации ОСВОД:
На сегодня мы подготовили в области 15 спасательных станций, 13 постоянно действующих спасательных постов и 9 сезонных. Дополнительно на лето набрали 102 сезонных матроса-спасателя. На сегодня уже несут службу в местах для купания.
В этом году в регионе будут работать 37 коммунальных и 8 ведомственных пляжей.
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Пляжный сезон - время повышенной бдительности для сотрудников ОСВОД. В водоемах Гомельской области в этом году утонули 14 человек, в том числе один...
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