Гомельская областная организация ОСВОД завершает подготовку к пляжному сезону

Источник материала: БT

Пляжный сезон - время повышенной бдительности для сотрудников ОСВОД. В водоемах Гомельской области в этом году утонули 14 человек, в том числе один несовершеннолетний. Этот показатель более чем на треть ниже прошлогоднего, однако задача по снижению числа погибших на повестке дня остается. В планах - усилить работу по обеспечению безопасности. Сейчас завершается проверка обмундирования, водолазного снаряжения, лодок и катеров. Спасательные посты организованы на всех официальных пляжах региона, даже на самых маленьких. На водоемах установлены буйки и специально оградительные площадки для купания.

Павел Шевчук, начальник водолазно-спасательной службы Гомельской областной организации ОСВОД:

На сегодня мы подготовили в области 15 спасательных станций, 13 постоянно действующих спасательных постов и 9 сезонных. Дополнительно на лето набрали 102 сезонных матроса-спасателя. На сегодня уже несут службу в местах для купания.

В этом году в регионе будут работать 37 коммунальных и 8 ведомственных пляжей.





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