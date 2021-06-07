СК возбудил уголовное дело по факту смертельной аварии в Могилевском районе

Источник материала: БT

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту смертельной аварии в Могилевском районе. ДТП произошло накануне: погибли 4 человека, в числе которых двухлетний ребенок. На месте происшествия работали сотрудники ГАИ, эксперты и следователи. По предварительным данным, на дороге Чаусы - Могилев 36-летняя женщина на автомобиле выехала на встречную полосу и столкнулась с грузовиком.

В результате аварии водитель и пассажиры легковушки, в том числе маленькая девочка, погибли на месте. Расследование обстоятельств происшествия продолжается.





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