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СК возбудил уголовное дело по факту смертельной аварии в Могилевском районе

07.06.2021 14:39 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту смертельной аварии в Могилевском районе. ДТП произошло накануне: погибли 4 человека, в числе которых двухлетний ребенок. На месте происшествия работали сотрудники ГАИ, эксперты и следователи. По предварительным данным, на дороге Чаусы - Могилев 36-летняя женщина на автомобиле выехала на встречную полосу и столкнулась с грузовиком.

В результате аварии водитель и пассажиры легковушки, в том числе маленькая девочка, погибли на месте. Расследование обстоятельств происшествия продолжается.


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Теги: Могилев
 
 
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Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту смертельной аварии в Могилевском районе. ДТП произошло накануне: погибли 4 человека, в числе которых...
 
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