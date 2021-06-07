Радикальных участников беспорядков судят в Минске

Источник материала: БT

В Минске начался уголовный процесс в отношении 12-ти человек, которым вменяют приготовление к участию в массовых беспорядках, а также уничтожению и повреждению имущества общеопасным способом. Одному из фигурантов инкриминируют незаконный оборот оружия. По данным СК, обвиняемые под влиянием деструктивных телеграм-каналов планировали поджигать киоски "Табакерка", громить отделы милиции, а также оказывать вооруженное сопротивление силовикам. Для этого фигуранты приобрели арматуру, прутья, ежи, ножи и порядка 130-ти литров горючей жидкости. Также у них были изъяты два револьвера, патроны, пневматические ружья и радиостанции. Практически все фигуранты привлекались к административной ответственности за участие в протестах, а один из них был судим за грабеж, хулиганство и насилие в отношении должностного лица.





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