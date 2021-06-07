В Червенском районе в 21-й раз прошел областной пленэр-конкурс среди юных художников

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Услышать музыку летних красок, найти миллионы оттенков на старинных стенах. Областной пленэр-конкурс собрал около сорока юных художников со всего центрального региона. Свои таланты представили 22 школы искусств Минской области. Участники создавали картины в рамках конкурса "Фарбы роднай зямлі", который уже в 21-ый раз раскрыл молодые таланты. На протяжении трех дней ребята, вдохновляясь летними пейзажами и памятниками архитектуры, делали зарисовки, обменивались опытом и творческими секретами. Живописной натурой для участников пленэра стали местечки Дудутки, Озерцо и Рованичи.

По итогам творческих состязаний среди юных живописцев Гран-при получила Мария Манкевич из поселка Дружный. Первое место разделили представители Марьиногорской и Червенской школ искусств. Все участники пленэра получили незабываемые впечатления, бесценный опыт и пополнили личные портфолио новыми колоритными пейзажами.





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