«Белкоопсоюз» планирует отсудить у Анжелики Агурбаш 40 шуб или $83 тысячи

Предприятие «Белкоопвнешторг Белкоопсоюза» подало в суд заявление на индивидуального предпринимателя Анжелику Агурбаш, которая брала у них на реализацию шубы. Экономический суд Минска сегодня начал рассматривать данное дело.

В 2018 году заслуженная артистка Беларуси Анжелика Агурбаш взяла на реализацию у Белкоопсоюза партию меховых изделий, среди которых были норковые шубы разных цветов, меховые шляпы, сумки, жилетки.

По словам начальника юридического отдела предприятия, после заключения договора Агурбаш произвела отгрузку товара, по договору должна была регулярно перечислять деньги от реализации шуб, но этого не делала. В противном случае певица должна была вернуть товар в 2020 году.

Таким образом Белкоопсоюз подал в суд иск об истребовании имущества на сумму 6 085 942,02 российских рублей (около 83 тысяч долларов), переданного на основании договора комиссии.

«Учитывая публичность личности ответчика, мы пытались урегулировать данный спор путем переговоров, но каждый раз у ответчика находились аргументы о том, что сейчас сложная эпидемиологическая обстановка», - цитирует слова юриста предприятия Sputnik.

Отмечается, что в суде сегодня были представители истца – юристы Белкоопсоюза, однако со стороны ответчика никого не было и сама ответчица также не явилась. Хотя в суде прозвучала информация о том, что Агурбаш была уведомлена о данном судебном заседании и получила определение суда на руки.

Представитель истца заявил, что гендиректор предприятия ездил в Москву и хотел увидеть данный товар, но Агурбаш «не пустила к себе, по видео произвела инвентаризацию». Также певица отказывалась высылать отчеты о реализации товара.

Сообщается, что у истца «есть скриншоты», как Анжелика Агурбаш предлагала выкупить шубы за 50% стоимости.

Оглашая резолютивную часть решения, судья заявил, что суд удовлетворяет иск об истребовании имущества.

Судья более 10 минут зачитывал перечень меховых изделий которые должна вернуть артистка Агурбаш. Среди них норковые пальто, жилеты из меха норки и меха лисицы, головные уборы из меха лисицы, сумки, а также около 30 чокеров из меха норки.

Помимо этого суд взыскивает с ответчицы в пользу Белкоопсоюза около 6,8 тысячи белорусских рублей госпошлины.

В итоге получается, что минский суд полностью удовлетворяет заявленные требования Белкоопсоюза к ИП Агрубаш. Стоит отметить, что данное решение пока что не окончательное и может быть обжаловано в течение 15 дней.

Про Анжелику Агурбаш

Анжелика Агурбаш неоднократно высказывалась против действующего в Беларуси режима.

В конце декабря 2020 года она дала большое интервью, в котором прокомментировала культуру в Беларуси, события в стране после президентских выборов и рассказала о своем отношении к Светлане Тихановской.

В середине апреля Анжелика Агурбаш высказала свое мнение относительно «Славянского базара» в Витебске и рассказала, почему артисты отказываются принимать участие в фестивале.

Она считает, что в Беларуси «законодательный дефолт, абсолютное беззаконие, ежедневно калечатся судьбы людей».

«Сейчас у Беларуси одна задача — остановить репрессии и остановить геноцид народа, остановить террор и агрессию. Сейчас не до песен и не до «Славянского базара». Как об этом можно говорить и рассуждать? У нас каждый день калечатся судьбы и здоровье людей, Лукашенко уже утонул в горе и слезах народа, о каких песнях может идти речь», - говорила артистка.