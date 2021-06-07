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Поддержание природного баланса. В Пуховичском районе разводят благородных оленей. Второй год подряд в этом охотничьем хозяйстве закупают диких копытных. Их заселяют на огороженной территории в вольеры для передержки. Дают самкам вырастить малышей, а после этого выпускают в лес.

Олени добывают себе пищу в лесу - это листья деревьев или кустарников. Однако для большого количества копытных (а в хозяйстве их около сотни) натурального питания может не хватить, поэтому их активно подкармливают. В рационе овес, овощи и минеральные добавки.