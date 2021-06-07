Аппарат ИВЛ для Дома ребенка в Гродно

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Новый аппарат искусственной вентиляции легких появился в Гродненском областном специализированном доме ребенка. В рамках благотворительной акции ценный подарок предоставили Белорусский фонд мира совместно с крупной торговой сетью страны. Оборудование крайне необходимо. На базе Дома ребенка находится центр оказания паллиативной помощи детям всей Гродненской области. Некоторым семьям с тяжелобольными детьми аппараты ИВЛ выдаются на дом. Часть малышей проходит реабилитацию в самом учреждении. С появлением еще одного мобильного аппарата искусственной вентиляции легких есть возможность оказать помощь большему количеству детей.

Олег Стребков, главврач Гродненского областного специализированного дома ребенка: "На сегодняшний день в нашей палате, в которой дети находятся на аппаратах ИВЛ 7 коек. 6 детей находятся и одна койка без аппарата. И естественно вот этот подарок, который нам делает на сегодняшний день фонд мира, очень необходим"

Иван Колбаско, председатель правления Гродненского областного отделения Белорусского фонда мира:



Это уже 4 приезд сюда в дом малютки, дом ребенка. Как правило, мы приезжаем не с пустыми руками. Это была и помощь в обустройстве палат перинатальных, и в приобретении необходимого оборудования для дома ребенка. И вот сегодня это будет передача аппарата ИВЛ

Делать добро стало хорошей традицией. Благотворительная акция "Дай пять добру" проходит в Беларуси уже несколько лет. Белорусский фонд мира и крупная торговая сеть четыре года поставляют специальную медицинскую технику по всей стране. Недавно новый аппарат ИВЛ появился в Могилевском специализированном Доме ребенка. Здесь сейчас воспитываются дети, оставшиеся без попечения родителей, а также те, кому нужна помощь в лечении.