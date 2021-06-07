Выставку учебных авто и беспилотников организовала ДОСААФ

Источник материала: БT

Спортивные автомобили, беспилотные летательные аппараты, мотоциклы и даже ракеты. Такие экспонаты можно было увидеть на выставке Минской областной организации ДОСААФ на Кургане Славы. Раритеты притянули внимание посетителей из всей Беларуси. А возможность окунуться в историю при помощи гидов была доступна на отдельной выставке экспонатов Великой Отечественной войны.

Тематические выставки на Кургане Славы будут проходить каждые выходные. Организации и заведения Минской области смогут продемонстрировать достижения и разработки в разных сферах и областях.