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Коронавирус отступает: к оказанию медпомощи по своему профилю возвращается 1-я клиническая больница

07.06.2021 16:41 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Это уже ощутили учреждения здравоохранения страны. Одной из первых к оказанию медпомощи по своему профилю возвращается 1-я клиническая больница г. Минска. Здесь под ковидный госпиталь в конце апреля развернули 200 стационарных коек и 20 реанимационных. И это треть коечного фонда учреждения. Сегодня же в стационар уже поступили пациенты с заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Накануне эти помещения прошли полную дезинфекцию. А вот в оперблоке гинекологического отделения, которое на месяц переоборудовали под реанимацию для пациентов инфекционных, пока продолжается дезинфицирующая обработка. Уже в ближайшее время и здесь приступят к работе в штатном режиме.

Дмитрий Шевцов, главврач 1-й клинической больницы г. Минска:

Эта инфекция вызывает не только пневмонию вирусную, но и ряд осложнений со стороны сердечно-сосудистой системы, почек. Сейчас, выйдя из режима инфекционного отделения, мы будем лечить в том числе и осложнения со стороны сердечно-сосудистой системы, которые вызваны тромбозом после COVID-19, работы много


1-я клиническая больница г. Минска во время третьей волны пандемии стала вспомогательной для остальных столичных учреждений здравоохранения. Поэтому одной из первых и возвращается к привычному режиму. Не все пациенты с COVID-19 отсюда отправились домой. Частично они были переведены в другие стационары города, госпиталь инвалидов Великой Отечественной войны, РНПЦ фтизиатрии и пульмонологии.

 
Теги: Минск
 
 
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Это уже ощутили учреждения здравоохранения страны. Одной из первых к оказанию медпомощи по своему профилю возвращается 1-я клиническая больница г. Минска. Здесь...
 
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