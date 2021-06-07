Без дополнительного выходного: в Беларуси появится новый праздник

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 7 июн – Sputnik. День народного единства будет отмечаться в Беларуси 17 сентября. Соответствующий указ №206 был подписан президентом Александром Лукашенко, сообщает пресс-служба белорусского лидера.

Документ вносит изменения в указ №157 от 26 марта 1998 года "О государственных праздниках, праздничных днях и памятных датах в Республике Беларусь".

Дополнительного выходного дня в связи с учреждением праздника не предусмотрено.

"Этот день стал актом исторической справедливости в отношении белорусского народа, разделенного против его воли в 1921 году по условиям Рижского мирного договора, и навсегда закрепился в национальной исторической традиции", - пояснили в пресс-службе Лукашенко.

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