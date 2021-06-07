|
Без дополнительного выходного: в Беларуси появится новый праздник
07.06.2021 17:09 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 7 июн – Sputnik. День народного единства будет отмечаться в Беларуси 17 сентября. Соответствующий указ №206 был подписан президентом Александром Лукашенко, сообщает пресс-служба белорусского лидера.
Документ вносит изменения в указ №157 от 26 марта 1998 года "О государственных праздниках, праздничных днях и памятных датах в Республике Беларусь".
Дополнительного выходного дня в связи с учреждением праздника не предусмотрено.
"Этот день стал актом исторической справедливости в отношении белорусского народа, разделенного против его воли в 1921 году по условиям Рижского мирного договора, и навсегда закрепился в национальной исторической традиции", - пояснили в пресс-службе Лукашенко.
Последует
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Указ об учреждении в стране еще одного праздничного дня глава государства подписал в понедельник.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)