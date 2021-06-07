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Мастера пера, теле- и радиоэфиров проявили свои спортивные навыки и умения на игровых площадках РЦОП "Стайки".

5-6 июня прошла республиканская спартакиада "Здоровье" работников организаций Министерства информации Республики Беларусь. Организаторами выступили: Министерство информации, Министерство спорта и туризма и Белорусский профсоюз работников культуры, информации, спорта и туризма.

Покорять спортивный Олимп вышли 18 команд, среди которых была и команда Белтелерадиокомпании. Футбол, волейбол, теннис, дартс, бег, гиревой спорт - состязания показали, что наши спортсмены в отличной форме. Работники медиаиндустрии продемонстрировали необходимые в профессии качества: отличную физическую форму, выносливость, командный дух и высокую концентрацию. В копилке команды призовые места в волейболе - 3-е место, футболе - 2-е место и победа в дартс. Итог - второе общекомандное место.

Атмосферу праздника здоровья и оптимизма помогала создавать задорная команда поддержки. Все участники спартакиады получили заряд бодрости и положительных эмоций.