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Серебро спартакиады "Здоровье" у команды Белтелерадиокомпании
07.06.2021 18:43 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Мастера пера, теле- и радиоэфиров проявили свои спортивные навыки и умения на игровых площадках РЦОП "Стайки".
5-6 июня прошла республиканская спартакиада "Здоровье" работников организаций Министерства информации Республики Беларусь. Организаторами выступили: Министерство информации, Министерство спорта и туризма и Белорусский профсоюз работников культуры, информации, спорта и туризма.
Покорять спортивный Олимп вышли 18 команд, среди которых была и команда Белтелерадиокомпании. Футбол, волейбол, теннис, дартс, бег, гиревой спорт - состязания показали, что наши спортсмены в отличной форме. Работники медиаиндустрии продемонстрировали необходимые в профессии качества: отличную физическую форму, выносливость, командный дух и высокую концентрацию. В копилке команды призовые места в волейболе - 3-е место, футболе - 2-е место и победа в дартс. Итог - второе общекомандное место.
Атмосферу праздника здоровья и оптимизма помогала создавать задорная команда поддержки. Все участники спартакиады получили заряд бодрости и положительных эмоций.
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Мастера пера, теле- и радиоэфиров проявили свои спортивные навыки и умения на игровых площадках РЦОП "Стайки". 5-6 июня прошла республиканская спартакиада...
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