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В Беларуси учрежден новый государственный праздник - День народного единства

07.06.2021 18:43 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Соответствующий указ подписан Президентом. Отмечаться он будет 17 сентября.

Этот день стал актом исторической справедливости в отношении белорусского народа, разделенного против его воли в 1921 году по условиям Рижского мирного договора, и навсегда закрепился в национальной исторической традиции. Восстановленное в 1939 году единство позволило Беларуси выстоять в годы Великой Отечественной войны, занять почетное место в международном сообществе, стать одним из соучредителей ООН. Сегодня белорусский народ един в выборе стратегического курса на развитие сильной, суверенной и процветающей страны. Установление Дня народного единства 17 сентября подчеркивает преемственность поколений, незыблемость и самодостаточность белоруской нации и государственности.

 
 
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Соответствующий указ подписан Президентом. Отмечаться он будет 17 сентября. Этот день стал актом исторической справедливости в отношении белорусского народа,...
 
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