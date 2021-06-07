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Прогноз погоды на 8 июня
07.06.2021 18:43 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Погоду в Беларуси будет определять теплая неустойчивая воздушная масса.
Предупреждение о неблагоприятных метеорологических явлениях - оранжевый уровень опасности.
Днем 8 июня (вторник) на большей части территории Беларуси ожидаются грозы, по востоку при грозах местами град, сильные ливни и шквалистое усиление ветра порывами до 15-20 м/с.
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Погоду в Беларуси будет определять теплая неустойчивая воздушная масса. Предупреждение о неблагоприятных метеорологических явлениях - оранжевый уровень...
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