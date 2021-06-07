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Областной пленэр собрал почти 40 участников со всего центрального региона
07.06.2021 18:43 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Все краски лета - на мольбертах юных художников. Областной пленэр собрал почти 40 участников со всего центрального региона: Смолевичи, Марьина Горка, Слуцк, Солигорск, Червень, Борисов.
Свои таланты представили 22 школы искусств Минской области. Услышать музыку летних красок, найти миллионы оттенков на стародавних стенах вместе с конкурсантами стремилась Лариса Гулякевич (видео).
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Все краски лета - на мольбертах юных художников. Областной пленэр собрал почти 40 участников со всего центрального региона: Смолевичи, Марьина Горка, Слуцк,...
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