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Жителя Добрушского района судят за оскорбления в адрес главы государства

07.06.2021 22:47 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Подозреваемым по уголовному делу за оскорбление Президента признан житель Добрушского района. По информации правоохранителей, 22-летний парень летом прошлого года написал и исполнил песню, текст которой содержит оскорбления в адрес главы государства. Трек был распространен в соцсетях и на музыкальных интернет-платформах.

Я думаю, что есть много людей, которые провоцируют это. Думаю, что попал под воздействие людей, которые желали не добра нашей Беларуси, и поэтому хочется на такое не попадаться и не повторять такие ошибки.

Жителя Добрушского района судят за оскорбления в адрес главы государства

Разместил в деструктивном чате 13 сообщений с призывами к уничтожению имущества и насилию. В Барановичах вынесли приговор 31-летнему местному жителю. Как установили следователи, в сентябре 2020 года мужчина призывал в телеграм-каналах расправиться с силовиками, педагогами, судьями и журналистами. Вердикт "Фемиды" - 3 года лишения свободы. С учетом неотбытой части наказания по другому приговору в общей сложности его ждет 4 года колонии усиленного режима. Известно, что ранее он уже был осужден за мошенничество.


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Подозреваемым по уголовному делу за оскорбление Президента признан житель Добрушского района. По информации правоохранителей, 22-летний парень летом прошлого...
 
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