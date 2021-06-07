Жителя Добрушского района судят за оскорбления в адрес главы государства

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Подозреваемым по уголовному делу за оскорбление Президента признан житель Добрушского района. По информации правоохранителей, 22-летний парень летом прошлого года написал и исполнил песню, текст которой содержит оскорбления в адрес главы государства. Трек был распространен в соцсетях и на музыкальных интернет-платформах.

Я думаю, что есть много людей, которые провоцируют это. Думаю, что попал под воздействие людей, которые желали не добра нашей Беларуси, и поэтому хочется на такое не попадаться и не повторять такие ошибки.







Разместил в деструктивном чате 13 сообщений с призывами к уничтожению имущества и насилию. В Барановичах вынесли приговор 31-летнему местному жителю. Как установили следователи, в сентябре 2020 года мужчина призывал в телеграм-каналах расправиться с силовиками, педагогами, судьями и журналистами. Вердикт "Фемиды" - 3 года лишения свободы. С учетом неотбытой части наказания по другому приговору в общей сложности его ждет 4 года колонии усиленного режима. Известно, что ранее он уже был осужден за мошенничество.





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