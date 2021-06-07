|
Гость студии "Панорамы" - заместитель министра юстиции Беларуси об изменении кодексов по вопросам уголовной ответственности
07.06.2021 22:47 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
События последнего времени заставили по-новому взглянуть не только на определенные страницы нашей истории, но и на нормы сегодняшнего дня. И, да, они требуют корректировки с учетом меняющихся обстоятельств.
В частности, актуализированы кодексы по вопросам уголовной ответственности. Закон об их изменении подписан Президентом. Как мы не раз уже отмечали, направлен он на системную модернизацию отношений в соответствующей сфере. И сегодня еще раз пройдемся по основным пунктам - экстремизм, защита персональных данных, неоднократное нарушение порядка во время массовых мероприятий, институт замены наказания, дифференцированный подход к штрафам.
Как и что будет работать? Мы поинтересовались у гостьи студии
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Гость студии "Панорамы" - заместитель министра юстиции Беларуси об изменении кодексов по вопросам уголовной ответственности
События последнего времени заставили по-новому взглянуть не только на определенные страницы нашей истории, но и на нормы сегодняшнего дня. И, да, они требуют...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)