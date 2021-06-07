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Гость студии "Панорамы" - заместитель министра юстиции Беларуси об изменении кодексов по вопросам уголовной ответственности

07.06.2021 22:47 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

События последнего времени заставили по-новому взглянуть не только на определенные страницы нашей истории, но и на нормы сегодняшнего дня. И, да, они требуют корректировки с учетом меняющихся обстоятельств. 

В частности, актуализированы кодексы по вопросам уголовной ответственности. Закон об их изменении подписан Президентом. Как мы не раз уже отмечали, направлен он на системную модернизацию отношений в соответствующей сфере. И сегодня еще раз пройдемся по основным пунктам - экстремизм, защита персональных данных, неоднократное нарушение порядка во время массовых мероприятий, институт замены наказания, дифференцированный подход к штрафам. 

Как и что будет работать? Мы поинтересовались у гостьи студии "Панорамы"- заместителя министра юстиции Беларуси, она же является и участником межведомственной рабочей группы, Натальи Филипповой (видео).  


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События последнего времени заставили по-новому взглянуть не только на определенные страницы нашей истории, но и на нормы сегодняшнего дня. И, да, они требуют...
 
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