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Последствия стихии в деревне Липники Смолевичского района
08.06.2021 06:31 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Обещанные ливни не обошли стороной Смолевичский район. На ваших экранах - последствия стихии в деревне Липники. Дело в том, что несколько дворов этой деревни находятся в самой низине, поэтому вся стоковая вода с ближайших полей идет прямо через подворья местных жителей. Отметим, что такая картина в деревне только в этом году случается уже не в первый раз. Ситуация требует кардинальных решений.
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Обещанные ливни не обошли стороной Смолевичский район. На ваших экранах - последствия стихии в деревне Липники. Дело в том, что несколько дворов этой деревни...
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