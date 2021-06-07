Последствия стихии в деревне Липники Смолевичского района

Источник материала: БT

Обещанные ливни не обошли стороной Смолевичский район. На ваших экранах - последствия стихии в деревне Липники. Дело в том, что несколько дворов этой деревни находятся в самой низине, поэтому вся стоковая вода с ближайших полей идет прямо через подворья местных жителей. Отметим, что такая картина в деревне только в этом году случается уже не в первый раз. Ситуация требует кардинальных решений.

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