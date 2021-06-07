А. Скубченко: Доходы украинцев самые низкие в Европе

Источник материала: БT

Бедность в Украине - как последствия Евромайдана - сегодня является одной из серьезнейших проблем для властей.

Такое мнение нашему телеканалу высказал глава Жилищного союза Украины Александр Скубченко. По словам эксперта, обычные украинцы от ассоциации с ЕС ждали европейский уровень жизни и достаток, а получили только мизерные зарплаты и драконовские тарифы на газ.

Александр Скубченко, общественный деятель, блогер, глава Жилищного союза Украины: В Украине у нас как манипулируют - мы же европейская страна. Вот посмотрите, в Великобритании 800 евро, а в Украине самая низкая цена на газ. Они берут просто абсолютную цифру. Но у нас она больше 400 долларов, то есть она дороже, чем во всех странах бывшего СССР. Но нам говорят, что это самая низкая цена в Европе. Нам же не говорят, что доходы у нас самые низкие в Европе. Нам обещали европейские зарплаты и пенсии, а дали европейские тарифы и цены на газ. Безусловно, люди на свою среднюю зарплату люди могут купить самое малое количество газа. Но зато "Нафтогаз", государственная компания, как бы государственная, потому что она подчиняется наблюдательному совету, который заседает в Лондоне, и состоит из иностранцев. И "Нафтогаз" у нас хвалится, что у нас является крупнейшим налогоплательщиком в нашей стране, то есть продажа собственного государственного газа собственному населению - это прибыльный бизнес.





Читайте также: