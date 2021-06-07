Штрафы в рассрочку и охрана госстроя: изменения в законодательстве

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 7 июня – Sputnik. Заместитель министра юстиции Наталья Филиппова в эфире телеканала "Беларусь 1" рассказала об основных моментах совершенствования уголовного законодательства.

Речь идет о законе "Об изменении кодексов по вопросам уголовной ответственности", который был подписан 26 мая текущего года.

Институт замены наказания

Как рассказала Филиппова, закон внедряет упрощенный порядок. Если осужденный злостно уклоняется от исполнения наказания, не связанного с изоляцией от общества, орган, ответственный за исполнение приговора, вправе выйти с представлением в суд, который может заменить наказание на более жесткое. Как правило, это арест или ограничение свободы. Но при этом день лишения свободы будет равен 24 дням общественных работ.

Это более либеральный подход: человек второй раз не привлекается к уголовной ответственности, исключается дополнительная судимость, что влияет на вид рецидива.

Дифференцированный подход к штрафам

Суд сможет при назначении наказания применять рассрочку или отсрочку уплаты штрафа. Рассрочка может растянуться до пяти лет, но ежемесячный платеж не может быть меньше двух базовых величин. Отсрочка допускается на срок до года.

Также определены критерии, которыми будет руководствоваться суд:

степень и характер общественной опасности совершенного преступления

материальное положение осужденного

Это новшество, по оценке Филипповой, позволит добиться реального исполнения наказания и исключит замену на арест или ограничение свободы, о чем говорилось выше.

Какие составы исключены из УК:

связанные с засорением загрязнением вод

нарушение правил охраны рыб и других водных животных

нарушение правил водопользования

Это составы, которые практически не применялись и поэтому декриминализованы.

"Ряд статей исключен ввиду того, что составы перенесены либо в другие разделы особенной части Уголовного кодекса, либо они трансформированы в иные составы, в каких-то случаях объединены в одну статью ввиду диспозиции изменившихся общественных отношений", – пояснила замминистра.

Охрана Конституционного строя

Ряд инициатив был направлен на ужесточение ответственности и включение определенных деяний, которые повлекут уголовную ответственность: реабилитация нацизма; более двух раз нарушение порядка организации и проведения массовых мероприятий; незаконные получение информации о частной жизни или персональных данных лиц (и их близких родственников), связанные с исполнением служебной деятельности; вовлечение в экстремистскую деятельность.

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