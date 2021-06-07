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Пресс-секретарь Лукашенко: будет озвучено много "интересного" о NEXTA

08.06.2021 09:01 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 7 июн – Sputnik. Пресс-секретарь белорусского президента Александра Лукашенко Наталья Эйсмонт сообщила, что позже будет озвучено "много интересного" в отношении финансирования признанного в республике экстремистским Telegram-канала Nexta.

© Sputnik / Алексей Майшев
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На минувшей неделе задержанный в Беларуси блогер и экс-редактор канала Роман Протасевич в эфире государственного ТВ заявил о некоем российском олигархе (конкуренте бизнесмена Михаила Гуцериева): якобы его компания перечисляла деньги Telegram-каналу Nexta. Протасевич не назвал его имени, но сообщил, что название фирмы связано "с Уралом и горной добычей".

"Все тайное рано или поздно становится явным. И я убеждена, что так будет и в данном случае. Озвучены будут и фамилии, и еще много всего "интересного". Чуть позже", – сказала РИА Новости Эйсмонт.

Ранее российский предприниматель Дмитрий Мазепин прокомментировал появившиеся в СМИ сообщения о причастности к финансированию канала NEXTA. "Ни я, ни мои компании никогда не финансировали вышеуказанный Telegram-канал ", – сказал он.

На ситуацию отреагировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Фамилия Мазепин Протасевичем не произносилась. Наверное, он как-то должен разъяснить, или белорусская сторона разъяснить, о ком идет речь. Наверное, Протасевич говорил о ком-то другом", – сказал он.

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Теги: Минск
 
 
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Руководитель президентской пресс-службы пообещала, что новые интересные данные о канале NEXTA будут озвучены позже.
 
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