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Пресс-секретарь Лукашенко: будет озвучено много "интересного" о NEXTA
08.06.2021 09:01 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 7 июн – Sputnik. Пресс-секретарь белорусского президента Александра Лукашенко Наталья Эйсмонт сообщила, что позже будет озвучено "много интересного" в отношении финансирования признанного в республике экстремистским Telegram-канала Nexta.
© Sputnik / Алексей Майшев
На минувшей неделе задержанный в Беларуси блогер и экс-редактор канала Роман Протасевич в эфире государственного ТВ заявил о некоем российском олигархе (конкуренте бизнесмена Михаила Гуцериева): якобы его компания перечисляла деньги Telegram-каналу Nexta. Протасевич не назвал его имени, но
"Все тайное рано или поздно становится явным. И я убеждена, что так будет и в данном случае. Озвучены будут и фамилии, и еще много всего "интересного". Чуть позже", – сказала
Ранее российский предприниматель Дмитрий Мазепин прокомментировал появившиеся в СМИ сообщения о причастности к финансированию канала NEXTA. "Ни я, ни мои компании никогда не финансировали вышеуказанный Telegram-канал ", –
На ситуацию
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Руководитель президентской пресс-службы пообещала, что новые интересные данные о канале NEXTA будут озвучены позже.
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