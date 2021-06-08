Путин наградил орденом Дружбы народного артиста Беларуси Гостюхина

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 8 июн - Sputnik. Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении орденом дружбы актера Владимира Гостюхина, соответствующий документ опубликован на интернет-портале правовой информации.

"За большой вклад в укрепление дружбы, сотрудничества и взаимопонимания между народами России и Беларуси наградить орденом дружбы Гостюхина Владимира Васильевича, гражданина Республики Беларусь", - говорится в тексте.

Заслуженный артист РСФСР и народный артист Беларуси Владимир Гостюхин в марте отпраздновал юбилей - 75 лет.

Гостюхин родился в Свердловске, в 1970 году окончил Государственный институт театрального искусства имени Луначарского. С 1981 года — актер Минского Театра-студии киноактера.

За полувековую творческую деятельность на счету актера более сотни ролей как в кино, так и театре. Кроме того, он выступает и как кинорежиссер: в этом качестве Гостюхин поставил фильм "Ботанический сад".

Известность Гостюхину принесли фильмы "Охота на лис", "Большая игра", "Сын за отца", популярны были его роли в таких сериалах, как "Дальнобойщики", "1943", "Без права на выбор" и других.

За профессиональные заслуги Гостюхин был награжден рядом премий и государственных наград, в том числе - международных. Он член Международной славянской академии, вице-президент Международного кинофорума "Золотой Витязь", заслуженный артист РСФСР, народный артист Республики Беларусь.

Гостюхин также был награжден медалью Франциска Скорины, затем - орденом Франциска Скорины, удостоен премии Союзного государства в области литературы и искусства.

Актер до настоящего времени снимает в кино и телепроектах.

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