Наказание за убийство милиционеров ужесточили в Беларуси

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 8 июн - Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал закон, которым вносятся изменения и дополнения в уголовные кодексы, в частности, усилена ответственность за убийство сотрудника милиция, а также введена уголовная ответственность за убийство военнослужащего.

Закон "Об изменении кодексов по вопросам уголовной ответственности" на весенней сессии был принят нижней платой белорусского парламента и одобрен сенаторами, а позднее опубликован на Национальном правовом интернет-портале.

Теперь он подписан главой государства, основные положения закона вступают через 3 месяца после опубликования.

Настоящим законом ужесточено наказание за убийство сотрудника милиции, изменения внесены в раздел об уголовной ответственности за преступления экстремистской направленности. Как следует из подписанного закона, в статью 362. "Убийство сотрудника органов внутренних дел" внесены изменения - повышен нижний порог наказания за преступление.

Ранее наказание за убийство сотрудника органов внутренних дел в связи с выполнением им обязанностей по охране общественного порядка начиналось от 10 лет лишения свободы, теперь - от 12 лет.

Кроме этого, в название статьи снесено слово "военнослужащий". За его убийство теперь в Беларуси предусмотрено от 12 лет лишения свободы до смертной казни, как и за убийство милиционера.

Помимо этого, ужесточена ответственность за насилие или угрозу в отношении сотрудников правоохранительных органов и судей, а также сопротивление сотрудникам милиции и оскорбление представителей власти.

Также в перечне - организация беспорядков, призывы к проведению несанкционированных массовых мероприятий, блокирование дорог и уклонение от уплаты налогов.

Экстремизм и массовые мероприятия

В законе смягчена ответственность по ряду статей УК, некоторые составы преступлений вообще исключены из Уголовного кодекса.

Но, как отмечается в преамбуле к закону, обеспечена дополнительная охрана конституционного строя страны. В этих целях в Уголовный кодекс включен ряд новых статей и новых составов преступлений. В частности, предусмотрена ответственность за экстремизм. Введена уголовная ответственность за участие в экстремистском формировании и содействие экстремистской деятельности, прохождение обучения такой деятельности, а также за финансирование экстремизма.

Уголовная ответственность грозит также за неоднократные нарушения порядка проведения массовых мероприятий и незаконный сбор и распространение личных данным.

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