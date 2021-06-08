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Анатомический дар: после смерти свое тело можно передать в 5 вузов

08.06.2021 09:45 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 8 июн - Sputnik. Министерство здравоохранения Беларуси утвердило постановление о порядке и условиях анатомического дара и использования невостребованного тела умершего в учебных целях, документ опубликован на Национальном правовом портале.

Как следует из документа, Положения постановления согласованы с генеральной прокуратурой Беларуси.

В постановлении говорится, что свое тело после смерти граждане Беларуси в научных целях могут передать в пять вузов. Для этого нужно только определиться, в какой именно, и написать заявление.

Как следует из постановления, свое тело можно передать Белорусскому государственному медуниверситету, Витебскому, Гомельскому и Гродненскому медуниверситетам, а также Белорусской медицинской академии последипломного образования для "использования в образовательном процессе".

Также в постановлении указано, что будет определен перечень организаций, которым будет дано право на получение невостребованных тел в научных целях.

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Теги: Минск
 
 
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В случае возникновения такого желания граждане Беларуси должны определиться с вузом и написать заявление.
 
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