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Микробиолог уникального биопредприятия Елена Танюга в проекте "Белорусская Super женщина"
08.06.2021 10:35 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Продукция ее цеха позволяет Беларуси получать чистую мясную и молочную продукцию. Героиня новой серии проекта - о сильных духом женщинах нашей страны 15 лет работает на уникальном биопредприятии. Оно формирует целую отрасль, которая открывает новые горизонты не только ветеринарной фарминдустрии, но и сельского хозяйства. Смотрите сегодня в нашем эфире после
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Продукция ее цеха позволяет Беларуси получать чистую мясную и молочную продукцию. Героиня новой серии проекта - о сильных духом женщинах нашей страны 15 лет...
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