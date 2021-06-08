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Продукция ее цеха позволяет Беларуси получать чистую мясную и молочную продукцию. Героиня новой серии проекта - о сильных духом женщинах нашей страны 15 лет работает на уникальном биопредприятии. Оно формирует целую отрасль, которая открывает новые горизонты не только ветеринарной фарминдустрии, но и сельского хозяйства. Смотрите сегодня в нашем эфире после "Панорамы" .





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