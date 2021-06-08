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Микробиолог уникального биопредприятия Елена Танюга в проекте "Белорусская Super женщина"

08.06.2021 10:35 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Продукция ее цеха позволяет Беларуси получать чистую мясную и молочную продукцию. Героиня новой серии проекта - о сильных духом женщинах нашей страны 15 лет работает на уникальном биопредприятии. Оно формирует целую отрасль, которая открывает новые горизонты не только ветеринарной фарминдустрии, но и сельского хозяйства. Смотрите сегодня в нашем эфире после "Панорамы"


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Теги: Минск
 
 
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Продукция ее цеха позволяет Беларуси получать чистую мясную и молочную продукцию. Героиня новой серии проекта - о сильных духом женщинах нашей страны 15 лет...
 
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