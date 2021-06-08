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Жанна Максимова о своем способе наращивания волос, влиянии экстрасенса Джуны и любви в жизни успешной женщины

08.06.2021 10:35 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

В мире красоты известна, как "Мама волос". В конце 90-х познакомила белорусов с процедурой наращивания. 10 лет назад изобрела свой уникальный способ, который теперь известен во всем мире.  Прошла путь от матери-одиночки и шахтера до успешный бизнесвумен. Училась в Москве, Германии, Испании и Индонезии. Имеет свой YouTube-канал и 200 тысяч подписчиков. Увлекается буддистскими практиками и регрессивным гипнозом. Верит в себя и Вселенную. Не замужем. Есть сын Роман.

Как была изобретена своя технология наращивания? Почему занялась регрессивным гипнозом и духовными практиками? Как экстрасенс Джуна повлияла на жизнь? Есть ли в жизни успешной женщины любовь? Ответы на все вопросы в интервью с Жанной Максимовой.

Еще больше интересных и полезных сюжетов - в утреннем шоу "Добрай раніцы, Беларусь!". Смотрите его по будним дням с 6:00 до 9:00 на канале "Беларусь 1".

 
 
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В мире красоты известна, как "Мама волос". В конце 90-х познакомила белорусов с процедурой наращивания. 10 лет назад изобрела свой уникальный способ, который теперь...
 
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