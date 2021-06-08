Жанна Максимова о своем способе наращивания волос, влиянии экстрасенса Джуны и любви в жизни успешной женщины

Источник материала: БT

В мире красоты известна, как "Мама волос". В конце 90-х познакомила белорусов с процедурой наращивания. 10 лет назад изобрела свой уникальный способ, который теперь известен во всем мире. Прошла путь от матери-одиночки и шахтера до успешный бизнесвумен. Училась в Москве, Германии, Испании и Индонезии. Имеет свой YouTube-канал и 200 тысяч подписчиков. Увлекается буддистскими практиками и регрессивным гипнозом. Верит в себя и Вселенную. Не замужем. Есть сын Роман.

Как была изобретена своя технология наращивания? Почему занялась регрессивным гипнозом и духовными практиками? Как экстрасенс Джуна повлияла на жизнь? Есть ли в жизни успешной женщины любовь? Ответы на все вопросы в интервью с Жанной Максимовой.



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