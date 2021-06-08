В Беларуси совершенствуется законодательство по вопросам уголовной ответственности

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Дополнительная защита конституционного строя. Институт замены наказания и дифференцированный подход к назначению штрафа. Президент подписал закон об изменении кодексов по вопросам уголовной ответственности. Основные моменты модернизации законодательства в области права в эфире "Панорамы" пояснила заместитель министра юстиции Наталья Филиппова. В частности, это ряд новых статей и новых составов преступлений, в которых предусмотрена ответственность за участие в экстремистском формировании, за неоднократное нарушение порядка проведения массовых мероприятий, а также распространение запрещенной информации, персональных данных, недопущение реабилитации нацизма. В некоторых моментах предусматривается и гуманизация уголовной ответственности.

Системная модернизация отношений в правовой сфере

Наряду со смягчением по отдельным вопросам ответственность по ряду преступлений усилена, например, за уклонение от уплаты налогов, вплоть до 12 лет лишения за ущерб в особо крупном размере. В новой редакции появилась глава "Преступления против компьютерной безопасности". Это продиктовано временем и тенденциями в сфере информатизации. Этот же момент заставил правоприменителей по-новому взглянуть на уголовный процесс. В законе прописана возможность допроса или очной ставки в режиме веб-конференции. Документ вступит в силу через 3 месяца после официального опубликования.





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