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В Беларуси совершенствуется законодательство по вопросам уголовной ответственности
08.06.2021 10:35 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Дополнительная защита конституционного строя. Институт замены наказания и дифференцированный подход к назначению штрафа. Президент подписал закон об изменении кодексов по вопросам уголовной ответственности. Основные моменты модернизации законодательства в области права в эфире
Системная модернизация отношений в правовой сфере
Наряду со смягчением по отдельным вопросам ответственность по ряду преступлений усилена, например, за уклонение от уплаты налогов, вплоть до 12 лет лишения за ущерб в особо крупном размере. В новой редакции появилась глава "Преступления против компьютерной безопасности". Это продиктовано временем и тенденциями в сфере информатизации. Этот же момент заставил правоприменителей по-новому взглянуть на уголовный процесс. В законе прописана возможность допроса или очной ставки в режиме веб-конференции. Документ вступит в силу через 3 месяца после официального опубликования.
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Дополнительная защита конституционного строя. Институт замены наказания и дифференцированный подход к назначению штрафа. Президент подписал закон об изменении...
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