Люди, традиции и события - все, что нас объединяет, представлено на сайте Года народного единства

Источник материала: БT

Для белорусского народа важны люди, традиции и события - все это представлено на сайте Года народного единства. Контент портала godedinstva.by насыщен красочными событийными и пейзажными фото и видео из разных уголков Беларуси. Также самую важную информацию можно узнать и в Telegram-канале "Народный" .





Читайте также:

