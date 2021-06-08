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А. Скубченко: Ситуация с газом в Украине - результат Майдана

08.06.2021 10:35 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Украина - в европейских аутсайдерах по уровню доступности газа для населения: этот параметр определяется соотношением доходов граждан и ценой на энергоносители. Украинцы могут себе позволить лишь тысячу кубометров. Их опережают даже молдаване и боснийцы, которым среднемесячная зарплата позволяет приобрести около полутора тысяч кубометров газа.

Такое тяжелое положение - прямое последствие Евромайдана, считает глава Жилищного союза Украины Александр Скубченко. По словам эксперта, Украина могла бы самостоятельно обеспечить себя газом, однако этому мешают серые схемы и махинации, с помощью которых украинские власти наживаются на своем населении.

Александр Скубченко, общественный деятель, блогер, глава Жилищного союза Украины:

Цена на газ - это победа Майдана, прямое следствие победы Майдана. Тройка аутсайдеров - это Украина, Молдова и Босния и Герцеговина. Но единственная из этих аутсайдеров - это Украина, страна, которая добывает свой собственный газ. Если мы посмотрим, сколько у нас потребляет население и сколько газа необходимо для топливно-энергетического комплекса в отопительный период, то это 15 миллиардов кубов. Государственная добыча - это 16 миллиардов газа. То есть полностью покрывает все внутренние затраты на население и отопление. Но нам газ, который добывает государство в Харьковской и Полтавской области, продают по цене, как будто они этот газ купили на бирже в Амстердаме, да еще и оплатили транспортировку этого газа из Голландии в Украину, понимаете, в чем смысл. Вот в этом и есть аутсайд.


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Украина - в европейских аутсайдерах по уровню доступности газа для населения: этот параметр определяется соотношением доходов граждан и ценой на энергоносители....
 
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