Лукашенко внес ужесточающие изменения в Уголовный кодекс

Александр Лукашенко подписал закон №112-3 «Об изменении кодексов по вопросам уголовной ответственности». Данный закон включает в себя поправки в Уголовный кодекс. Сегодня документ официально опубликован на Национальном правовом интернет-портале.

Большая часть нововведений вступит в силу через 10 дней после опубликования, то есть с 18 июня.

Что изменится для белорусов:

За неоднократное нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий вводится уголовная ответственность (статья 342-2 УК). Если человек дважды привлекался по статье 24.23 (ранее 23.34) КоАП за несанкционированные акции и в течение года в третий раз нарушил законодательство о массовых мероприятиях, ему будет назначен арест, или ограничение свободы на срок до 3 лет, или лишение свободы на срок до 3 лет.

За организацию и участие в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок (статья 342 УК), по части 1 теперь можно получить до 4 лет лишения свободы (ранее было до 3 лет) или от 2 до 5 лет «химии» (установлен нижний предел); по части 2 (обучение, подготовка, финансирование таких действий) наказание составит до 3 лет лишения свободы (ранее было до 2 лет).

За участие в экстремистском формировании и содействие экстремистской деятельности можно получить до 4 лет «химии» или от 2 до 6 лет лишения свободы, за прохождение лицом обучения такой деятельности — до 3 лет лишения свободы.

За поворотное в течение года (после административной ответственности) распространение запрещенной информации владельцам интернет-ресурсов может грозить от штрафа до 2 лет лишения свободы.

За «умышленное незаконное предоставление информации о частной жизни и персональных данных другого лица без его согласия, повлекшее причинение существенного вреда правам, свободам и законным интересам гражданина, совершенные в том числе в отношении лица или его близких в связи с осуществлением им служебной деятельности или выполнением общественного долга» будет грозить уголовная ответственность.

За незаконный сбор информации, составляющей госсекреты, с целью распространения (если это не шпионаж или измена государству) вводится ответственность.

За реабилитацию нацизма- уголовная ответственность.

За повторную (если дважды за год осудили административно и попал третий раз) пропаганду, демонстрацию, распространение нацистской символики или хранение в целях распространения – от штрафа до 4 лет лишения свободы.

За убийство милиционеров и военнослужащих – с 10 до 12 лет лишения свободы. Ужесточается наказание за сопротивление лицам, охраняющим общественный порядок, насилие и угрозы против них и судей, оскорбление представителей власти и их близких.

За любое распространение «ложных сведений, дискредитирующих Беларусь» в публичном выступлении, СМИ и интернете, направленное на причинение вреда государственным интересам, - от штрафа до 4 лет лишения свободы.

За клевету, призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности, надругательство над государственными символами, публичные призывы к несанкционированным акциям, а также блокировку дорог, повлекшую ущерб более 40 базовых величин, также ужесточается наказание.

За неуплату налогов: при ущербе в крупном размере (3500 БВ и более) максимальный срок увеличен с 3 до 7 лет лишения свободы, в особо крупном (30 000 БВ и более) — с 5 до 12 лет.

За уклонение от исполнения обязанностей налогового агента, налоговое мошенничество и уклонение от уплаты взносов в ФСЗН вводится ответственность.

За производство, ввоз и продажу фальсифицированных лекарств, за подделку маркировки и документов на такие препараты также вводится ответственность.

Для водителей-бесправников при условии неоднократного нарушения – уголовная ответственность.

За уклонение от отбытия наказания, которое не связанного с изоляцией от общества, оно может быть заменено на более строгое. Например, если гражданин уклоняется от уплаты штрафа, он может быть заменен на административный арест до 3 месяцев (день ареста за 10 БВ штрафа) или на ограничение свободы сроком до 5 лет (месяц ограничения за 5 БВ штрафа).

Максимальный срок общественных работ увеличен с 240 до 360 часов.

Расширяются возможности отправить осужденных условно на реальное отбывание наказания, в том числе после административных взысканий.

Лицам под превентивным надзором могут запретить покидать их город или район.

Напомним, с 1марта действовуют обновленные КоАП (Кодекс об административных правонарушениях) и ПИКоАП (Процессуально-исполнительный кодекс об административных правонарушениях.

В соответствии с документом ужесточились наказания за участие в несанкционированных мероприятиях: штрафы вырастут до 100 БВ, срок задержания – до 30 суток.