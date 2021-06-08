За сутки на литовской границе задержали три группы нелегалов из Беларуси

За сутки литовские пограничники задержали 3 группы нелегальных мигрантов, пришедших из Беларуси. Об этом сообщает Служба охраны госграницы Литвы.

В Игналинском районе возле беларусской границы задержаны 8 человек, которые предъявили иракские паспорта без шенгенских виз и попросили убежища.

В Шальчининкайском районе задержали 6 иракцев без документов, в Швенченском районе – 4 шриланкийца также без документов.

Литовские власти отмечают всплеск нелегальной миграции со стороны Беларуси.

В текущем году 291 нелегальный мигрант из Беларуси пытался выехать в Литву, большинство из них – иракцы. В 2020 году данный показатель был в полтора раза меньше.

Поэтому Литва усиляет охрану границы с Беларусью, а также обсуждается установка дополнительного оборудования.

«Мы видим, что ситуация (прим.- на границе) меняется не по дням, а по часам. За выходные задержали три группы нелегалов, это больше 30 человек. Как известно, мигранты просят предоставить им убежище. Ситуация напряженная, с прошлой недели внедрили немало дополнительных средств охраны», - цитирует слова главы Службы охраны госграницы Литвы Рустама Любаева Delfi.

Заместитель Любаева Видас Мачайтис добавил, что потоки нелегалов из третьих стран через Беларусь направлены именно в Литву и Польшу.