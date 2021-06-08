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Радиоблог Максима Угляницы: Почему растут цены на продукты?

08.06.2021 12:37 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

В Беларуси расширяется государственное регулирование цен на социально значимые товары. Об этом стало известно накануне из соответствующего постановления Министерства антимонопольного регулирования и торговли. Причиной специалисты называют существенный рост цен на продукты питания в мире - а он действительно существенный, цифры сейчас озвучим.


 
 
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В Беларуси расширяется государственное регулирование цен на социально значимые товары. Об этом стало известно накануне из соответствующего постановления...
 
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