Радиоблог Максима Угляницы: Почему растут цены на продукты?

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В Беларуси расширяется государственное регулирование цен на социально значимые товары. Об этом стало известно накануне из соответствующего постановления Министерства антимонопольного регулирования и торговли. Причиной специалисты называют существенный рост цен на продукты питания в мире - а он действительно существенный, цифры сейчас озвучим .