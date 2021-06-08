КГК: за выплату зарплаты в конверте вводится уголовная ответственность

Источник материала: БT

"Ужесточение ответственности нанимателей за выплату зарплаты в конверте инициировано Комитетом госконтроля и обусловлено недостаточностью существующих мер административного воздействия в борьбе с этим негативным явлением.

Выплачивая зарплату без отражения в учете, наниматель причиняет ущерб не только государству, но и работникам (начиная от отсутствия у них гарантий получения оговоренного заработка и заканчивая несправедливым размером будущей пенсии, лишением других социальных выплат)", - отметили в КГК, комментируя одно из новшеств, которое вводится в Уголовный кодекс Беларуси.







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