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Роман Головченко вручил премии правительства за достижения в области качества

08.06.2021 14:39 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Премьер-министр Беларуси Роман Головченко вручил сегодня награды победителям конкурса на соискание премии правительства за достижения в области качества в 2020 году, передает корреспондент БелТА.


"Премия правительства в области качества - это ежегодная награда, которая присуждается лучшим организациям страны за значительные результаты в области качества и конкурентоспособности продукции и услуг, за внедрение инновационных технологий и достижения в сфере менеджмента", - сказал Роман Головченко на церемонии вручения наград.



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Премьер-министр Беларуси Роман Головченко вручил сегодня награды победителям конкурса на соискание премии правительства за достижения в области качества в 2020...
 
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