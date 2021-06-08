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Под контролем ГАИ автобусные и троллейбусные парки. В Минске стартовала профилактическая акция "Автобус". Сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку на конечных остановках общественного транспорта. В центре внимания - техническое состояние автобусов, троллейбусов и электробусов. Также безопасность пассажиров в салоне: наличие огнетушителей, исправность крепежа для сидений и поручней. Оценят и состояние маршрутных такси, а также проверят наличие у водителей соответствующих документов.

Патрули будут работать и на оживленных городских артериях. Основная задача - контроль скорости водителями общественного транспорта, в том числе маршрутных такси.





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