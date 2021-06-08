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Детские оздоровительные лагеря по всей стране принимают первые смены

08.06.2021 14:39 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Школьникам доступны разные форматы отдыха. Для самых маленьких - эколого-спортивное направление. Во время занятий на природе дети изучают местную флору и фауну. Лагерь труда и отдыха рассчитан на подростков. Там они могут подзаработать и определиться с будущей профессией. Выездные экскурсии организуют на промышленные предприятия, в учреждения культуры и медицины. Также популярностью пользуется профильный лагерь по моделированию и робототехнике.

Татьяна Шайкина, замдиректора Мачулищанской средней школы:

Лагерь с круглосуточным пребыванием "Роботека" оказался достаточно востребованным. Для деток организованы занятия по робототехнике, моделированию и скретч. Что с нашей точки зрения развивает конструкторское мышление у ребят, творческое мышление. Они с удовольствием идут на эти занятия.

В Заславской гимназии развернулась база юных спасателей. На скорость дети тренируются ставить палатки и облачаться в спецодежду, занимаются строевой подготовкой и учатся оказывать первую медицинскую помощь. Тематические летние смены длятся 18 дней.


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Школьникам доступны разные форматы отдыха. Для самых маленьких - эколого-спортивное направление. Во время занятий на природе дети изучают местную флору и фауну....
 
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